Жителя Монголии госпитализировали с подозрением на бубонную чуму

Джордж Нарангерель, сотрудник монгольского минздрава, обратился к жителям с просьбой — отказаться от охоты на сурков.

Первые зафиксированные случаи заражения подтвердились в соседнем от Баян-Улгий городе, Ховде. В конце июня двое местных жителей почувствовали недомогание после того, как съели сырое мясо сурка.

По данным ВОЗ, бубонная чума, при отсутствии лечения, убивает взрослого человека менее, чем за сутки. Передается вирус от грызунов через укус инфицированных блох. При контакте с заболевшим — воздушно-капельным путем.

Регион Баян-Улгий находится на границе с Россией и Китаем. Возможна ли в РФ эпидемия бубонной чумы — прокомментировал Роспотребнадзор.