Жителя Магнитогорска осудили за убийство знакомого

По данным издания, осенью прошлого года мужчина был в гостях у своего знакомого. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой гость избила хозяина бейсбольной битой. После этого он поджег квартиру и скрылся. Соседи вызвали пожарных, которые потушили огонь. После госпитализации пострадавший скончался. Нападавшего задержали и осудили. Следующие 15 лет он проведет в колонии строгого режима.