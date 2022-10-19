Жителя Ленобласти приговорили к условному сроку за нападение на полицейского | 360°

Общество 19 октября 2022, 17:04 Жителя Ленобласти приговорили к условному сроку за нападение на полицейского

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В Ленинградской области на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

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По данным издания, пьяный мужчина распивал алкоголь и ругался на одной из улиц Всеволожска. Он повредил припаркованное авто, и его владелица вызвала полицейских. При задержании дебошир несколько раз ударил сотрудника полиции в грудь. Суд приговорил его к условному сроку.