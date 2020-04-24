Жителя Ленобласти оштрафовали за попытку разбить иллюминатор самолета головой

По данным информагентства, в августе прошлого года самолет, летевший из Израиля в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Это произошло из-за 32-летнего дебошира. Пьяный пассажир ругался матом, хамил членам экипажа и попытался разбить головой иллюминатор самолета.

«Невские новости» рассказали, что в течение полутора лет из зарплаты неадекватного мужчины будет удерживаться 15%. Соответствующее решение принял Советский районный суд Краснодара. Авиакомпания взыскала с дебошира 200 тысяч рублей.