Жителя Ленобласти обвинили в истязании детей

В Ленинградской области перед судом предстанет 46-летний местный житель, которого обвинили в истязании детей и угрозах убийством. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

По версии правоохранителей, мужчина систематически избивал своих трех малолетних детей. Зимой 2020 года он пригрозил своей старшей дочери убийством, приставив к ее горлу нож.

«Мужчина наносил удары руками по голове, в том числе лицу, по телу, а также ремнем по спине своих детей; дергал за волосы, бросал в одного из детей портативным зарядным устройством», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.