Жителя Кузбасса осудят по обвинению в убийстве родной матери | 360°

Общество 28 сентября 2022, 18:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жителя Кузбасса осудят по обвинению в убийстве родной матери

Читать 360tv в

В Кемеровской области скамья подсудимых ждет местного жителя, которого обвинили в убийстве родной матери. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный Следком.

Реклама

«Дни.ру» написали, что между обвиняемым и его матерью возник пьяный конфликт, в ходе которого мужчина зарезал ее ножом. Затем он отправился к соседям с просьбой вызвать медиков, после чего продолжить распитие алкоголя. После задержания он сознался в содеянном.

0 0 0 0 0 0