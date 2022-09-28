Жителя Кузбасса осудят по обвинению в убийстве родной матери | 360°

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Жителя Кузбасса осудят по обвинению в убийстве родной матери

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В Кемеровской области скамья подсудимых ждет местного жителя, которого обвинили в убийстве родной матери. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный Следком.

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«Дни.ру» написали, что между обвиняемым и его матерью возник пьяный конфликт, в ходе которого мужчина зарезал ее ножом. Затем он отправился к соседям с просьбой вызвать медиков, после чего продолжить распитие алкоголя. После задержания он сознался в содеянном.

Убийства

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