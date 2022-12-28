28 декабря 2022, 21:48
Жителя Кузбасса осудят по обвинению в убийстве
В Кемеровской области перед судом предстанет 50-летний местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.
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Осенью между мужчиной и его 26-летним пасынком возник конфликт из-за того, что молодой человек громко слушал музыку. Во время ссоры обвиняемый нанес ему смертельное ранение ножом. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего. Мужчина признался в содеянном и сотрудничал с правоохранителями во время следствия. Его ждет скамья подсудимых.
Убийства
Суд
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