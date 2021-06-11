Жителя Кузбасса осудили за развращение четырех школьниц

В Кемеровской области на скамье подсудимых оказался 37-летний местный житель, которого обвинили в совершении развратных действий в отношении четырех школьниц. Об этом сообщил «Царьград».

С июня 2018 года по апрель 2019-го мужчина переписывался в соцсетях с четырьмя девочками в возрасте от 11 до 15 лет. Он отправлял им порнографические снимки и беседовал на интимные темы.

«О преступной деятельности злоумышленника стало известно в рамках расследования уголовного дела о распространении им порнографических материалов с участием несовершеннолетних», — отметили в региональном Следственном комитете.

Следующие пять лет и один месяц осужденный проведет в колонии строгого режима.