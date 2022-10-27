Жителя Курганской области осудят за избиение жены | 360°

Общество 27 октября 2022, 01:19 Жителя Курганской области осудят за избиение жены

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В Курганской области скамья подсудимых ждет местного жителя, которого обвинили в истязании своей беременной жены. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

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По данным информагентства, в первый раз мужчина избил супругу летом прошлого года и сломал ей челюсть. Спустя какое-то время он вновь начал избивать жену. Это продолжалось в течение двух с половиной месяцев. Уголовное дело передано в суд.