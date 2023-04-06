Общество 06 апреля 2023, 17:20 Жителя Курганской области осудили за смертельное ДТП

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В Курганской области на скамье подсудимых оказался 61-летний местный житель, которого обвинили в смертельной аварии. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

ДТП случилось два года назад на трассе Курган — Звериноголовское. Пьяный обвиняемый за рулем авто сбил дорожного рабочего насмерть.

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Суд приговорил мужчину к семи годам колонии общего режима. Также с него взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.