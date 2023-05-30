Общество 30 мая 2023, 18:55 Жителя Курганской области наградят за спасение тонущего ребенка

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Житель Курганской области спас 12-летнего мальчика, который тонул в котловане в поселке Сычево. Поступок мужчины пообещали отметить ведомственной наградой, сообщил сайт kp.ru.

Вечером 29 мая местный житель услышал крик тонущего ребенка и бросился ему на помощь. Мужчина вынес мальчика из воды на руках и оказал первую помощь.

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Отмечается, что пострадавшего передали медикам, сейчас его жизни ничего не угрожает.