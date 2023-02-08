Общество 08 февраля 2023, 22:35 Жителя Кургана осудят по обвинению в убийстве 13-летней давности

Читать 360tv в

В Кургане перед судом предстанет 45-летний местный житель, которого обвинили в убийстве своей гражданской жены. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в 2010 году. По версии следствия, между обвиняемым и его сожительницей возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина избил женщину. Наутро выяснилось, что она умерла от полученных травм. В ведомстве рассказали, что курганец закопал труп в огороде, чтобы скрыть следы преступления.

Реклама

«Тело женщины было обнаружено представителями правоохранительных органов. Свою причастность к гибели потерпевшей ее сожитель отрицал», — добавили в Следкоме.

Реклама

Позднее нашелся свидетель произошедшего. Он признался, что видел, как подозреваемый закапывал тело. Летом прошлого года мужчину задержали. Уголовное дело передано в суд.