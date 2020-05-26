Жителя Кубани забрала полиция за нарушение масочного режима. Детей бросили на улице

Сотрудники полиции Краснодарского края отвезли одного из жителей Крымского района в отдел из-за отсутствия маски. При этом они оставили его детей без присмотра. Теперь в ситуации разбираются следователи.

«По данному факту следственным отделом по Крымскому району незамедлительно организована доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Причиной проверки стало видео, появившееся в соцсетях. На кадрах видно, что полицейские уводят под руки мужчину. За кадром слышны крики ребенка.

Все происходило на детской площадке в станице Варениковской. Как утверждали СМИ, мужчину задержали из-за нарушения масочного режима. Житель гулял с детьми восьми и десяти лет, которых в итоге оставили одних без присмотра на улице.

«В какой-то момент мне звонят совершенно незнакомые ребята и говорят: „Вашего супруга забрала полиция, дети плачут, кричат. Скажите адрес, мы привезем детей“. Я была в шоке, конечно», — рассказала мать детей Лариса Бублик интернет-порталу «Россия.Кубань».

Женщина забрала своих детей домой. По ее словам, один из них отказывается теперь выходить на улицу.

«Второй ребенок имеет особенности в развитии, и его эмоции „подгрузятся“ недели через две. Поэтому нам еще предстоит понять и ощутить, как он это воспринял», — подчеркнула Лариса.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства задержания мужчины. После проверки информации правоохранители примут соответствующее решение.