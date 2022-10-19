Жителя Кубани осудят за нападение на полицейского | 360°

Общество 19 октября 2022, 20:38 Жителя Кубани осудят за нападение на полицейского

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В Краснодаре перед судом предстанет 45-летний местный житель, которого обвинили в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

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Нападение произошло в начале августа на улице Селезнева. Жители одной из многоэтажек вызвали правоохранителей, поскольку пьяный обвиняемый нарушал общественный порядок во дворе дома. На место прибыли стражи правопорядка и мужчина ударил одного из них кулаком по лицу, сломав тому нос. Уголовное дело передано в суд.