Жителя Кубани осудят по обвинению в убийстве

В Краснодарском крае перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в феврале этого года. Между обвиняемым и его знакомым вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина задушил своего оппонента, после чего спрятал труп в хозпостройки. Спустя какое-то время он рассказал о произошедшем другому своему приятелю, который и заявил в полицию. Уголовное дело направлено в суд.