Общество 14 марта 2023, 15:37 Жителя Кубани осудят по обвинению в серии краж

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Скамья подсудимых ждет 41-летнего жителя Краснодарского края, которого обвинили в совершении более 20 краж. Об этом сообщил «Царьград».

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Обвиняемый орудовал на территории Краснодарского и Ставропольского краев. Согласно основной версии, он отжимал металлопластиковые окна в домах и выносил оттуда драгоценности, деньги, иконы и дорогой парфюм. Общая сумма нанесенного ущерба составила 12 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.