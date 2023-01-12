Общество 12 января 2023, 22:27 Жителя Кубани осудили за развращение детей

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В Краснодарском крае перед судом предстал 47-летний местный житель, которого обвинили в развращении мальчика и девочки. Об этом сообщил «Царьград».

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Летом прошлого года обвиняемый заметил детей на игровой площадке и обманом заманил их к себе в квартиру. Детей испугали действия мужчины и они убежали от него. Добравшись до дома, они рассказали родителям о произошедшем, которые обратились за помощью к правоохранителям. Следующие 17 лет осужденный проведет в колонии особого режима.