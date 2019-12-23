Жителя Кубани осудили за нападение на полицейского

По данным издания, в июне этого года страж правопорядка приехал к местной жительнице, которая сообщила о конфликте. Прибыв на место, сотрудник полиции столкнулся с пьяным мужчиной, который оскорбил его, стукнул по голове и укусил за палец. Нападавший скрылся, пригрозив правоохранителю куском арматуры. После задержания мужчина не смог объяснить произошедшее. Следующие два года он проведет в колонии.