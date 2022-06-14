Жителя Кубани обвинили в двойном убийстве

В Краснодарском крае перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в двойном убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, мужчина зарезал бывшую сожительницу, чтобы не отдавать ей денежный долг. Правоохранители предполагают, что жертвой обвиняемого также стал отец девушки, которого мужчина убил сучкорубом. Свидетелем убийства стал 14-летний сын погибшей, которому удалось убежать и рассказать обо всем полицейским. Уголовное дело передано в суд.