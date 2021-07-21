Жителя Красноярского края осудили за лжетерроризм и пьяное вождение

В Красноярском крае на скамье подсудимых оказался местный житель, который попался пьяным за рулем. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным издания, мужчина решил сорвать судебное заседание по своему делу. Воспользовавшись чужим телефоном, он сообщил, что якобы в здании суда заложена бомба. В совокупности преступлений сибиряка приговорили к шести годам и двум месяцам в исправительной колонии особого режима. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на срок около трех лет.