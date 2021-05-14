Жителя Красноярского края обвинили в продаже контрафактных нефтепродуктов

В Красноярском крае жителя Ачинска арестовали по обвинению в продаже некачественных нефтепродуктов. Он заработал на этом около трех миллиардов рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с января 2017 года по март 2020 года в отсутствие специальной лицензии осуществлял эксплуатацию опасных производственных объектов — двух нефтебаз, на территории которых смешивал нефтепродукты и продукты нефтехимии», — цитирует ведомство «Газета.ru».

По данным издания, бизнесмен также продал контрафактное топливо на 54 миллиона рублей. Продажи осуществлялись в Красноярске, Березовском, Ачинском и Емельяновском районах. Возбуждено уголовное дело. На имущество предпринимателя наложен арест.