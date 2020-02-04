Жителя Красноярска осудили за убийство двух человек

По данным информагентства, мужчина приехал в гости к бывшему супругу своей жены и его сожительнице. Во время совместной попойки между ними вспыхнула ссора, закончившаяся дракой. «Дни.ру» рассказали, что гость схватился за нож и мясорубку и забил хозяев до смерти. Следующие 16 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.