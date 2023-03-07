Общество 07 марта 2023, 17:56 Жителя Краснодара осудят по обвинению в избиении падчерицы

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В Краснодаре перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в избиении малолетней падчерицы. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональное МВД.

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В ведомстве рассказали, что мать девочки нашла на теле ребенка увечья и обратилась за помощью к полицейским. По данным информагентства, мужчина нанес пятилетней падчерице множество ударов руками и ногами. При этом он использовал ремень и зарядное устройство от мобильного телефона. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.