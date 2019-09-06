Жителя Коми осудили за убийство пасынка. Он застрелил его из охотничьего карабина

По данным информагентства, в начале мая в поселке Донаель потерпевший спровоцировал отчима на агрессивные действия. Мужчина схватился за охотничий карабин 12-го калибра и пристрелил пасынка. «Утро.ру» уточнило, что следующие семь лет и шесть месяцев осужденный проведет в колонии строгого режима.