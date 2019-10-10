Жителя Коми осудили за нападение на фельдшера скорой

По данным информагентства, в начале июля мужчина сильно напился и пошел гулять. По пути он упал, и прохожие вызвали ему бригаду неотложки. «Дни.ру» рассказали, что в салоне машины скорой помощи он очнулся и несколько раз ударил по лицу женщину-фельдшера, которая обрабатывала ему ссадины и царапины. На тот момент горожанин был неадекватен, так как изрядно перебрал. Он получил 10 месяцев условно.