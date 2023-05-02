Общество 02 мая 2023, 23:23 Жителя Кировской области осудили за попытку поджога

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В Кировской области на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили в попытке поджога. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, подсудимый решился на поджог входной двери квартиры, где проживал его знакомый. Отмечается, что это произошло на почве личной неприязни. Потерпевшему удалось вовремя потушить огонь. Суд приговорил обвиняемого к полутора годам колонии строгого режима.