Жителя Кемерово начнут судить за поджог

В Кемеровской области перед судом предстанет 47-летний местный житель, который попытался сжечь дом бывшей сожительницы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Обвиняемый решил отомстить бывшей возлюбленной, так как у нее появился новый мужчина. Он облил бензином дом женщины и поджег. На том момент внутри находились сама хозяйка, ее новый сожитель, мать и 10-летний ребенок. Они увидели огонь и позвали соседа на помощь. Он помог им выбраться на улицу. Прибывшие спасатели потушил пожар. Подозреваемого поймали. Уголовное дело в его отношении передано в суд.