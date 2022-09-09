Жителя Казани осудили за поджог брата своей возлюбленной | 360°

Общество 09 сентября 2022, 19:25 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Казани осудили за поджог брата своей возлюбленной

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В Казани на девять лет осудили местного жителя, который совершил поджог брата своей возлюбленной. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

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В ноябре прошлого года обвиняемый вместе со своей возлюбленной и ее братом распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого подсудимый облил оппоненты легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Через пять месяцев потерпевший скончался.

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