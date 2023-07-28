Общество 28 июля 2023, 17:55 Жителя Карачаево-Черкессии обвинили в заработке на избиении медвежонка Прокуратура КЧР проверит жителя, которого обвинили в жестоком обращении с медвежонком 🇸🇮 Janko Ferlič / Unsplash

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Житель Карачаево-Черкессии организовал бизнес на избиении медвежонка, сообщило издание «КП — Ставрополь». Авторы статьи отметили, что мужчина посадил животное на привязь и за деньги пускал к нему всех желающих, а за дополнительную плату позволял с ним «драться». Необычными услугами уже заинтересовались в республиканской прокуратуре.

Попавшие в Сеть ролики возмутили пользователей. Они обвинили мужчину в жестоком обращении с животным и призвали прекратить сомнительный бизнес. Находчивый житель в свое оправдание заявил, что спас косолапого от верной смерти, ведь он лишился матери. В социальных сетях отметили, что предприниматель на самом деле охотник, а такие медвежата у него появляются будто бы на регулярной основе.

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Делом заинтересовались в прокуратуре Карачаево-Черкессии. В пресс-службе ведомства отметили, что уже организовали проверку по факту жестокого обращения с животным.

«По результатам <…> будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными», — рассказали в прокуратуре.

Прошлой осенью один на один с медвежонком встретилась жительница села Мишкино в Башкирии. Женщина успела позвать на помощь мужа, а косолапого прогнали в лес.