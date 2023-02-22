Общество 22 февраля 2023, 04:43 Жителя Камчатки осудили на четыре года за публичные призывы сжигать россиян УФСБ России: жителя Камчатки осудили на 4 года за публичные призывы к терроризму Pixabay

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Суд на Камчатке приговорил жителя полуострова к четырем годам колонии за публичные призывы расстреливать и сжигать россиян. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.

«Житель Камчатки осужден за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

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Мужчина в Петропавловске-Камчатском с июня 2020 года в социальных сетях призывал расстреливать, сжигать и убивать всех россиян. Особенно — представителей власти. Мужчина мотивировал свои действия несогласием с внешней и внутренней политикой России. В ведомстве пояснили, что он стал гражданином России в 2014 году, отказавшись от гражданства Украины.

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В суде обвиняемый заявил, что раскаялся и поменял взгляды. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Отбывать их мужчина будет в колонии общего режима. Также осужденному запрещено администрировать сайты в течение 2,5 года.