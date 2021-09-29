Жителя Калининградской области осудили за шантаж и распространение порнографии

В Калининградской области перед судом предстал 20-летний житель Немана, которого обвинили в шантаже и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетней. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

Осенью 2018 года подсудимый познакомился в соцсетях с 12-летней девочкой. У них завязалась переписка, в ходе которой школьница отправила молодому человеку свои снимки в обнаженном виде. Парень, пригрозив выложить эти кадры в Сеть, заставил девочку присылать ему интимные фото и видео. Полученные материалы он разместил в облачном хранилище данных и рассылал ссылку для доступа другим пользователям соцсети. Школьница устала от шантажа и призналась во всем матери. Следующие пять лет осужденный проведет в колонии общего режима.