Жителя Калининградской области осудили за попытку дать взятку
В Калининградской области осудили 46-летнего местного жителя, который попытался дать взятку сотруднику ФСБ, передает «Экспресс газета» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным издания, прошлой осенью сотрудники ФСБ проводили обыск в квартире осужденного и обнаружили там наркотики. Мужчина попытался откупиться и предложил одному из силовиков 500 тысяч рублей в качестве взятки.
«Сотрудник ФСБ от получения взятки отказался. После передачи денег мужчина задержан в рамках оперативно-разыскного мероприятия», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчина признал свою вину. Суд оштрафовал его на миллион рублей.