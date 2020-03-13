Жителя Калининградской области осудили за попытку дать взятку

По данным издания, прошлой осенью сотрудники ФСБ проводили обыск в квартире осужденного и обнаружили там наркотики. Мужчина попытался откупиться и предложил одному из силовиков 500 тысяч рублей в качестве взятки.

«Сотрудник ФСБ от получения взятки отказался. После передачи денег мужчина задержан в рамках оперативно-разыскного мероприятия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина признал свою вину. Суд оштрафовал его на миллион рублей.