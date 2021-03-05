Жителя Югры осудят за убийство матери

В ХМАО под суд пойдет мужчина, который прирезал родную мать. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По данным информагентства, пьяный житель Лангепаса повздорил с пожилой матерью, которая высказала ему претензии из-за убийства отца, которое произошло в 2008 году. Мужчина схватился за кухонный нож и ударил им женщину в грудь. Ранение оказалось смертельным. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд. Он может провести за решеткой от шести до 15 лет.