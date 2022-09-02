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02 сентября 2022, 16:30

Жителя ЯНАО осудили за кражу ноутбука

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Новоуренгойский суд ЯНАО вынес наказание местному жителю 1996 года рождения, который совершил кражу в ночное время суток. Об этом написало ИА “Север-Пресс”.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, инцидент произошел ночью 29 января этого года. Пока хозяева квартиры спали, злоумышленник проник в жилище и украл ноутбук, клавиатуру и компьютерную мышь. Ущерб составил 37 тысяч рублей. 

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Новоуренгойцу вынесли наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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Кражи

Ненецкий автономный округ

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