Жителя Ямала осудили за попытку убийства двух человек

В ЯНАО перед судом предстал местный житель, которого обвинили в попытке убийства. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный Следком.

В начале прошлого года подсудимый повздорил со своим гостем и ударил его ножом в грудь. Пострадавшему удалось уйти и обратиться за помощью к медикам. На следующее утро мужчина пошел в магазин, где поссорился с одним из посетителей, на которого он тоже напал с ножом.

Однако работники магазина остановили ямальца. Правоохранители обыскали его квартиру и обнаружили двух незаконно выловленных осетров, которые занесены в Красную книгу России. Суд приговорил обвиняемого к пяти годам колонии общего режима.