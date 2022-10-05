Жителя Ямала осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 360°

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05 октября 2022, 22:29

Жителя Ямала осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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В ЯНАО перед судом предстал местный житель, который едва не прирезал своего знакомого. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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По данным информагентства, мужчина распивал со своим гостем алкоголь и в какой-то момент ударил его в спину складным туристическим ножом. После этого он скрылся, но правоохранители поймали его. Суд приговорил ямальца к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Суд

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