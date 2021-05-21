Жителя Ямала осудили за убийство родственницы

В ЯНАО перед судом предстал 32-летний житель Тазовского района, которого обвинили в убийстве родственницы. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Убийство произошло осенью 2020 года. Между мужчиной и женщиной вспыхнула пьяная ссора во время совместной попойки в гараже. Обвиняемый достал травматический пистолет и выстрелил в родственницу несколько раз.

Из-за полученных травм она потеряла сознание и мужчина выволок ее на улицу. Забросав ее снегом, он скрылся. Пострадавшую обнаружили прохожие и вызвали медиков, однако спасти ее не удалось. Следующие восемь лет осужденный проведет в колонии строгого режима.