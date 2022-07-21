Жителя Ямала осудили за торговлю наркотиками

В Надыме перед судом предстал 25-летний местный житель, которого обвинили в торговле запрещенными веществами. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным информагентства, подсудимый получил наркотики от неизвестного, с которым познакомился в Сети. Он должен был расфасовать запрещенные вещества по упаковкам и спрятать в тайниках, которые были расположены в разных точках Надыма.

Однако правоохранители поймали молодого человека. У него обнаружили более 11 граммов наркотиков. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима.