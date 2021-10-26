Жителя Ямала осудили за нападение на полицейского

В ЯНАО перед судом предстал житель Надыма, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

В конце прошлого года за помощью к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что ее пьяный экс-муж избивает ее. Прибывший на вызов полицейский попытался поговорить с мужчиной. Однако тот замахнулся на стража правопорядка кулаком, после чего схватил нож и начал размахивать им. В результате сотрудник полиции получит резанные раны пальцев. Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы в колонии общего режима.