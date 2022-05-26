Жителя Ямала обвинили в мошенничестве

На Ямале перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

В прошлом году мужчина списался в соцсетях со школьницей и предложил ей заработать на тестировании приложений. Следуя инструкциям собеседника, девочка загрузила на свой телефон специальную программу, которая синхронизировала ее устройство с гаджетом обвиняемого. В результате он получил доступ к данным девочки и украл у нее четыре тысячи рублей. Уголовное дело в его отношении передано в суд.