Жителя якутского поселка будут судить за поджог сухой травы

Житель якутского поселка Хандыга устроил пал сухой травы, который привел к крупному лесному пожару. Теперь мужчину ждет суд. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

«В Томпонском районе направлено в суд уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, с причинением крупного ущерба», — сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).

На мужчину завели дело по статье «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб». Согласно собранным материалам, житель поселка в мае устроил пал сухой травы на арендованном участке. Огонь перекинулся на деревья в лесу и создал угрозу для поселка и местных жителей.

«Общая площадь, пройденная огнем, составила более 33 тысяч гектаров», — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокурор передал материалы уголовного дела в суд для дальнейшего рассмотрения. За уничтожение леса мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что почти 130 военнослужащих инженерного соединения, дислоцированных в Хабаровском крае, отправились в Якутию для борьбы с лесными пожарами.