Жителя Ивановской области осудили за незаконную вырубку леса

В Ивановской области перед судом предстал лесничий, который организовал незаконную вырубку деревьев, воспользовавшись служебным положением. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина заключил с лесничеством фиктивные договора от имени местных жителей, которые имели права заготавливать древесину для собственных нужд. В дальнейшем он намеревался продавать спиленный материал. Суд приговорил его к четырем годам условно и взыскал более одного миллиона рублей в качестве возмещения нанесенного ущерба.