Жителя ХМАО обвинили в продаже крупной партии алкогольного суррогата

В Сургуте полицейские изъяли у жителя ХМАО крупную партию алкогольного суррогата. Обвиняемый собирался продавать продукцию физическим лицам и предпринимателям. Об этом написал Ura.ru.

«В декабре 2020 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрел партию немаркированной алкогольной продукции. Ее он собирался продавать физическим лицам и предпринимателям. Также он незаконно использовал для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки и чужие товарные знаки», — говорится в сообщении прокуратуры ХМАО.

Всего со склада было изъято 24 000 бутылок общей стоимостью более пяти миллионов рублей. На мужчину завели уголовное дело сразу по трем статьям.