Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет за убийство сына

По данным информагентства, убийство произошло в декабре прошлого года. Пьяный мужчина во время празднования дня рождения дочери пристрелил 12-летнего сына за отказ вынести мусор. Отмечается, что на тот момент он находился под действием наркотиков. Следующие 14 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.