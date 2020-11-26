Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет за убийство сына
В Хабаровском крае перед судом предстал 32-летний мужчина, который пристрелил родного сына из двустволки. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным информагентства, убийство произошло в декабре прошлого года. Пьяный мужчина во время празднования дня рождения дочери пристрелил 12-летнего сына за отказ вынести мусор. Отмечается, что на тот момент он находился под действием наркотиков. Следующие 14 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.