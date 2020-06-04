Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о смерти женщины в больнице
Житель Верхнего Уфалея Челябинской области опубликовал в социальных сетях новость о смерти женщины в местной больнице. Информация быстро распространилась в Сети, но позже выяснилось, что это были ложные сведения. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Правоохранители проверили информацию, которую разместил 34-летний мужчина. Выяснилось, что сведения не соответствуют действительности: никакая женщина в больнице не умирала. После этого силовики установили личность человека, выложившего в интернете недостоверные данные.
В отношении местного жителя был составлен административный протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Документы на мужчину направлены в мировой суд Верхнего Уфалея. Теперь мужчине предстоит оплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.