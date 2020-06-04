Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о смерти женщины в больнице

Правоохранители проверили информацию, которую разместил 34-летний мужчина. Выяснилось, что сведения не соответствуют действительности: никакая женщина в больнице не умирала. После этого силовики установили личность человека, выложившего в интернете недостоверные данные.

В отношении местного жителя был составлен административный протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Документы на мужчину направлены в мировой суд Верхнего Уфалея. Теперь мужчине предстоит оплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.