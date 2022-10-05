Жителя Челябинской области накажут за незаконную регистрацию 54 человек на даче | 360°

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Жителя Челябинской области накажут за незаконную регистрацию 54 человек на даче

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В Челябинской области 73-летний мужчина прописал на своей даче 54 человека. Оказалось, что прописка была фиктивной. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Челябинской области, за незаконные действия мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

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«Регистрация гражданам была необходима для реализации своих нужд на территории Челябинска. В отношении 73-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до трех лет», — говорится в сообщении ведомства.

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Всех граждан, которые были зарегистрированы по адресу дома, выписали.

Челябинская область

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