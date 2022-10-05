Жителя Челябинской области накажут за незаконную регистрацию 54 человек на даче | 360°

Общество 05 октября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жителя Челябинской области накажут за незаконную регистрацию 54 человек на даче

Читать 360tv в

В Челябинской области 73-летний мужчина прописал на своей даче 54 человека. Оказалось, что прописка была фиктивной. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Челябинской области, за незаконные действия мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Реклама

«Регистрация гражданам была необходима для реализации своих нужд на территории Челябинска. В отношении 73-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до трех лет», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Всех граждан, которые были зарегистрированы по адресу дома, выписали.

0 0 0 0 0 0