Жителя Челябинска осудили за поджог исторического особняка

В Челябинске перед судом предстал 23-летний горожанин, которого обвинили в пожоге исторического дома на улице Труда. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным издания, речь идет о доме купца Пчелина, который признан объектом культурного наследия. Летом 2019 года молодой человек проник в особняк и поджег его из хулиганских побуждений. Пламя уничтожило постройку на 86%. Сумма нанесенного ущерба превысила четыре миллиона рублей. Следующие три года и шесть месяцев обсужденный проведет в исправительной колонии общего режима.