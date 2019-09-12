Жителя Башкирии осудят за убийство брата и бывшей жены

По данным издания, убийство произошло в ноябре 2018 года. Мужчина напился и на почве ревности начал выяснять отношения с братом и бывшей женой. В какой-то момент он достал из сейфа самозарядное ружье и выстрели женщине в голову. Брату не удалось сбежать. Родственник расстрелял его в упор. Ревнивец не признал своей вины. Его ждет скамья подсудимых.