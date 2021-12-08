Жителя Башкирии осудили за убийство отца

Суд признал виновным в убийстве отца жителя Батлачевского района Башкирии. 45-летний мужчина проведет восемь лет в колонии строгого режима. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Летом этого года мужчина подал заявление об исчезновении 80-летнего отца. Он заявил полицейским, что отец уехал из дома на велосипеде и больше его никто не видел.

Оказалось, что убийство пожилого человека совершил его же сын. Об этом стражам порядка рассказала сожительница преступника. Выяснилось, что преступление было совершено в разгар ссоры. После убийства мужчина спрятал тело в ближайшем лесу.

После обнаружения тела убитого пенсионера его сын полностью признал свою вину и рассказал о подробностях произошедшего. По его словам, он сначала избил отца, а затем ударил кирпичом по голове.