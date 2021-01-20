Жителя Армавира арестовали на 5 суток за нарушение режима самоизоляции

Уточняется, ранее мужчину привлекали по статье КоАП РФ о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Суд назначил нарушителю административный штраф, который так и не был оплачен.

Должника предупреждали о последствиях, которые грозят ему из-за просроченного штрафа. Спустя время на местного жителя составили протокол. Мировой судья признал мужчину виновным. В настоящий момент он уже отбывает арест.